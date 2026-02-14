CIA＝アメリカ中央情報局は中国軍内部などでのスパイの募集を目的とした新たな動画を公開しました。CIAが公開した動画より：指導者たちが本当に守っているのは、彼ら自身の私利私欲だけだ。彼らの権力は無数の嘘の上に築かれている。CIAが12日に公開した新たな動画では、中国軍の将校に見立てた男性が登場し、中国語で「彼らの権力は無数の嘘の上に築かれている。指導力を持つ者は必ず警戒され、容赦なく抹殺される」などと語りか