私はツグミです。夫のトモヤと息子たちとの4人暮らしです。私たち夫婦はもともと旅行が大好き。この連休はドライブを兼ねて、小さい子どもがいても楽しめるファミリー向けの温泉施設にやってきました。私たちは温泉に浸かれて大満足、子どもたちも喜んでくれてよかったです。そして帰り間際、私は売店でのお土産セレクトに時間を取りました。実家用、友人用、幼稚園のママ友用……。相手の顔を思い浮かべながら選ぶのも楽しいひと