寒い季節、暖房をつけてもなかなか身体が温まらなくて困りますよね。そのようなとき、みなさんはどのように対策をしていますか？『寒がりの人、重宝しているものってある？』先日、充電式の湯たんぽを購入した投稿者さん。あまりの快適さに、報告がてらママたちの寒さ対策も聞いてみたくなったようです。さて、ママたちはどのような寒さ対策アイテムで冬を乗り切っているのでしょう。レッグウォーマー大人気『モコモコのレッグウォ