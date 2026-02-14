1973年夏の甲子園。作新学院の怪物投手・江川卓が、銚子商業との一戦で延長12回169球を投げ抜いた。土砂降りの雨、満塁の緊迫場面、そして仲間にかけたひと言――。伝説と語り継がれる死闘の裏には、“怪物”が初めて人間味を見せた瞬間があった。書籍『怪物 江川卓伝』より一部を抜粋、編集してお届けする。 【画像】『怪物 江川卓伝』 高校3年間で100試合以上投げ、連打を浴びたのは7回だけ 1973年8月16日、夏の甲