こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で大学4年の「ひなこ」です！私は2025年の10月からクロアチアに留学しています…という自己紹介ですが「クロアチアってどこだっけ？」。そんな疑問が浮かんだ方もいらっしゃるかもしれません。ご安心ください。留学が決まったことを知人に話したとき、ほとんどの人から聞かれました。そして次に「なんでクロアチアに？」と。そのたびに「そうだよね。疑問しかないよね」と自分でも思いました