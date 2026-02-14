北海道長沼町の長官山で2026年2月13日、登山をしていた40代の日本人男性が遭難し、消防により救助されました。警察によりますと、13日午後8時半ごろ、男性から「長官山の山頂にいる。寒さで体が動かない。けがなはい。」と110番通報がありました。男性は日本人で1人で登山をしていたということです。警察や消防が捜索し、男性は13日午後10時半ごろ、消防のスノーモービルで救助されました。男性に目立った外傷はなく、