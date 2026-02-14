?新星?出現だ。ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード・ハーフパイプ（ＨＰ）男子決勝（リビーニョ・スノーパーク）が１３日（日本時間１４日）に行われ、初出場の山田琉聖（１９＝チームＪＷＳＣ）が銅メダルを獲得した。試合後に「３位になれたうれしさもありつつ、２本目、３本目を決められなかった悔しさもある。いろんな感情がありますね」と振り返った。初の夢舞台に「１本目は一番緊張した。家族だったり、いろんな人たち