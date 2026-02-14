ユニークで恐ろしい体験型ホラーイベントを手掛けてきた「方南町お化け屋敷オバケン」が、今度は“船上”を恐怖に染める。静岡県のふじさん駿河湾フェリー「富士」にて、『OBAKEN ZOMBIE SHIP -NO ESCAPE-』が3月8日（土）に開催される。『OBAKEN ZOMBIE SHIP -NO ESCAPE-』は、フェリーに乗船し、約２時間のクルーズ中に物語が進行する、何が起こるか分からない没入体験型イベント。ストーリーは現段階では明かされていないが、“