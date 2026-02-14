急性腎障害に要注意！慢性腎臓病とはどう違う？慢性腎臓病の原疾患でもっとも多いのは 原因を突き止め適切な治療を 腎臓の機能低下は非常に危険な状態ですが、これには短期間で急に悪くなる急性腎障害と、長期間かけて悪くなる慢性腎臓病があります。急性腎障害は数時間～数日で急に腎機能が低下した状態で、脱水やショックなどによって起こります。 急に尿の出が悪くなったり、まったく出てこなくなったりすることが多く