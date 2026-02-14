京都記念の攻略POINT 【厩舎】注目は矢作、友道、上村厩舎所属馬 関東馬［2・1・1・22］の２勝は共に堀厩舎所属馬だが、過去５年で関東馬の好走はなく、中心は関西勢。 中でも好成績が目立つのが矢作厩舎［1・3・1・5］と友道厩舎［2・0・2・3］。 また、出走は２頭のみだが24 ～25年に①⑦人気が②③着の上村厩舎は新勢力として注目したい。 京都記念過去10年のデータ