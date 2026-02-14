樹齢5000年を超える世界一の長寿マツの秘密 アメリカのカリフォルニアにあるインヨー国立森林公園のホワイトマウンテンの3000ｍの斜面は、アルカリ性で白く荒涼とし、年間降水量もごくわずかという乾燥した傾斜地で、植物にはとても厳しい環境です。 斜面沿いにはまるで枯れたような木々があちらこちらに不気味に立ちすくんでいます。なかには本当に枯れて死んだ木もありますが、鋭いトゲのような緑の葉がついている木もあ