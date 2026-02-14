「ふっくらしている」「粒立ちがよい」――。ご飯の見た目や食感を表現する言葉はたくさんあるが、どんな状態かわかりにくいこともある。そんなご飯にまつわる表現を定義づけした「ご飯用語の辞書」を昨年、農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）などが作った。消費者が好みの米を選ぶときにも役立ちそうだ。（加藤亮）「つやがあって、粒がそろっている」「もっちり大粒でしっかりとした弾力」。ブランド米を紹介するホ