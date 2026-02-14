世界最高峰のオフロードの長距離レース「ダカール・ラリー」。このレースの二輪部門を完走したバイク乗りがいる。藤原慎也、３６歳。彼はなぜ、大けがを負いながらもその舞台を戦いきることができたのか。その果てに見たものとは――。「ダカール・ラリーへの道―藤原慎也の挑戦―」最終回は「これから」です。（→前回の記事はこちら）ダカール・ラリーが終わって約１か月。自宅で過ごす療養期間に「本当に自分に起きたことな