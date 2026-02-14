テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期の第5話（通算33話）が13日、日本テレビ系で放送された。フリーレンに多額の借金があることが判明し、その物語がネット上で話題になっている。【画像】哀愁漂う顔ヤバい（笑）鉱山で300年働くフリーレン公開された場面カット第33話「北部高原の物流」は、ある酒場町でフリーレンはドワーフのファスと再会する。彼は無類の酒好きで、200年以上も皇帝酒ボースハフトを探しており、自身が