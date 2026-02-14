第2ラウンド、笑顔でホールアウトする久常涼。通算15アンダーで首位＝スパイグラス・ヒルGC（共同）米男子ゴルフのAT＆Tペブルビーチ・プロアマは13日、カリフォルニア州ペブルビーチのペブルビーチ・リンクスなど2コース（ともにパー72）で第2ラウンドが行われ、久常涼は1イーグル、5バーディー、2ボギーの67で回り、通算15アンダーの129でアックシェイ・バティア（米国）と並び、初日からの首位を守った。19位から出た松山英