スクウェア・エニックスは2月19日、『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』の続編にあたるタイトル『パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語』を発売する。 （関連：【画像あり】2月19日に発売を控える『パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語』） 大好評を博した前作から約3年ぶりに登場するシリーズの新作は、続編であることにふさわしい評価を獲得できるだろうか。本稿では、発表された情報から変わること、変わらない