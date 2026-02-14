リンツ＆シュプルングリージャパンは2月16日より、ホットとアイスの2種で展開する季節限定ドリンク「SAKURAショコラドリンク」（各898円）を、全国のリンツ ショコラ ブティック＆カフェにて発売します。■関山桜のシロップ使用のショコラドリンクがホット＆アイスで登場ホットでは、リンツのクーベルチュールホワイトチョコレートと関山桜のシロップを使用し、1杯ずつオーダーに合わせて丁寧に仕上げたショコラドリンクに仕立てて