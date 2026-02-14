東京ミッドタウン日比谷1Fにあるカフェラウンジ「LEXUS MEETS…」では2月20日より、期間限定メニュー「秀月堂監修 かき氷 さくらミルク」と「MORIZO SPECIAL いちごみるく」を販売します。■さくらの香りとミルクの甘みが楽しめるふわふわかき氷「秀月堂監修 かき氷 さくらミルク」（1,500円）は、ふわふわの氷と、素材そのものを感じられるこだわりのシロップが特徴の、愛知県蒲郡（がまごおり）の甘味処「秀月堂」が監修す