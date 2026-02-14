朝日新聞出版は1月20日、前作『産む気もないのに生理かよ！』が各種メディアで大きな反響を呼んだコラムニスト・月岡ツキさんの、「日々のままならないこと」への等身大の言葉を綴る最新エッセイ集『傷つきながら泳いでく』を発売しました。創作大賞2024（note主催）入選作「祖母の歌集」も収録しています。やりたいようにできなかったり、望んだ環境じゃなかったり、そのままの自分を認められなかったり、言われたくないことを言