「PAUL & JOE BEAUTE（ポール ＆ ジョー ボーテ）」は2月1日、「2026 SAKURA COLLECTION」を発売しました。■2026 SAKURA COLLECTIONー桜 、幸せのはじまりー柔らかな光を感じてサクラがぷくりと目を覚まし甘く春色で染めていく。ピュアな輝きに出会って新しいワタシが動き出す。優しく、眩しく、麗しく。春をひとひらサクラ コレクション。◇「ポール & ジョー スパークリング プライマー S」肌にサクラの花びらが舞