健康診断で「便潜血陽性」と言われると、誰もが不安を感じるものです。一方で、「痔のせいだろうから大丈夫」と自己判断してしまう人も少なくありません。そこで、便潜血検査の正しい意味と、陽性となった際に大腸内視鏡検査を受けるべき理由について、医師の森田先生（辻仲つくば胃と大腸内視鏡・肛門外科）に話を聞きました。 ※2025年10月取材。≫【1分動画でわかる】「便潜血陽性」を放置するリスクを解説 監修医師：森