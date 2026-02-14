13日夜、広島県福山市で白バイの追跡から逃走中の原付バイクが転倒し、少年（16）が軽いケガをしました。事故があったのは、福山市神辺町の国道182号です。13日午後8時すぎ、警察が検問中にナンバープレートをはね上げた原付バイクを見つけ停止を求めましたが、バイクはそのまま逃走。白バイが緊急走行で追跡していたところ、斜め前方を走っていた原付バイクが突然進路を変え、白バイと接触したということです。原付バ