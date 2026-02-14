気象台は、午前10時2分に、なだれ注意報を日光市日光、日光市藤原、日光市足尾、日光市栗山に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】栃木県・日光市日光、日光市藤原、日光市足尾、日光市栗山に発表（雪崩注意報） 14日10:02時点栃木県では、16日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。北部では、15日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■日光市日光□