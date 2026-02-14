ドイツ・ミュンヘンのミュンヘン安全保障会議で演説するフランスのマクロン大統領＝13日（ロイター＝共同）【ミュンヘン共同】フランスのマクロン大統領は13日、核抑止力の共有についてドイツのメルツ首相を含む複数の欧州の指導者と議論していることを明らかにした。ミュンヘン安全保障会議の演説後の質疑応答で述べた。メルツ氏も演説で、マクロン氏と核抑止の協議を始めたと述べた。トランプ米政権下で米欧関係が冷え込み欧州