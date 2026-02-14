その強さが説明できない。「大和証券Mリーグ2025-26」、2月13日の第1試合。今シーズンMVPの筆頭候補として独走を続けるEX風林火山・永井孝典（最高位戦）が、暴力的なまでの剛腕を見せつけた。【映像】ドラのシャンポン待ちを容赦なくツモる永井東3局、永井は2万100点持ちのラス目という状況。浮上のきっかけを掴みたい場面で、配牌には自風の南が対子、ドラの六万が1枚。第1ツモでピンズの1メンツを完成させると、3巡目には發