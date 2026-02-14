◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード女子(大会8日目/現地13日）スノーボード女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛選手が13日、スロープスタイルの練習を行いインタビューに応じました。ビッグエア決勝から4日が経ち、かなり疲れも取れ、いいコンディションでスロープスタイルを迎えることができたという村瀬選手。この日は、「合わせられるところを合わせ、体を優先に休ませた。滑りはいい感じ」と手応