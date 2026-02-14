「正直なところ、不安がゼロだったわけではありません。でも、不安より行動に移さない後悔のほうが怖かったんです」そう語る声はいつもより少し穏やかだったが、その言葉の奥には揺るがない決意が滲んでいる。名古屋を拠点に活動するアイドルグループに所属しながらグラビアアイドルとしても活躍している南みゆか。彼女は自ら退路を断ち、新しい環境へと踏み出していた。「名古屋は大好きだし、離れる日が来るなんて考えも