9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏が、ソフトバンク・前田悠伍について言及した。齊藤氏は「昨年も投げていて1勝したということで、自信を持っている。キャンプの過ごし方もわかっていると思いますから、有原が抜けて、前田悠伍あたりが100イニングぐらい投げて、どれくらいの成績を残すか期待しているんですけどね」と話した。前田悠はプロ2年目の昨季、3試合・11回1/3を投げ、1