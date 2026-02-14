Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。とにかく“薄い”Magsafe対応モバイルバッテリーをお探しの方に、超朗報！1月30日に発売したCIO（シーアイオー）の新作「SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」が、厚さ4.98mmという驚きの数値をたたき出していますよ。■この記事で紹介している商品 CIO 超薄型モバイルバッテリー [4.98mm] Ma