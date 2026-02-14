三浦知良が五輪の日本代表にエールJ3福島ユナイテッドFCのFWカズ（三浦知良、58）が12日、開催中のミラノ・コルティナ五輪の日本選手にエールを送った。深夜の時間帯で生中継は見ていないが、広くスポーツ好きなカズらしく「ニュースは見ています」。連日のメダルラッシュに「すごいなあ、若い人たちは優秀だなと思いますね」と笑顔で話した。スノーボードに出場し、トップを争う20歳前後の選手の活躍に「息子よりも年下ですか