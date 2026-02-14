女優の前田敦子（３４）が、昨年にデビュー２０周年を迎えた。アイドル、女優として第一線で活躍し続けながら、今は育児にも汗を流す。節目を機に１３日には自身１４年ぶりとなる写真集「Ｂｅｓｔｅ」（講談社）を発売。同作に込めた思いや、この２０年で貫いてきたもの、今後についてなどを語った。（松下大樹）朝から既に１０本近くの取材を受けていた中だったが、前田は温かい笑顔で迎えてくれた。「来ていただいて、うれ