◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１３日＝富張萌黄】男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）９位の佐藤駿（エームサービス・明大）は銅メダルを獲得した。１８６・２０点、合計２７４・９０点で巻き返した。２０１４年ソチ五輪の羽生結弦さんの演技を見て五輪に憧れた２２歳。初の五輪を笑顔で終えた。滑り終え、「今も幻かなと思ってい