アメリカ・ニューヨークで、緊迫の救出劇が撮影された。凍った海にできた溝に男性3人が落下し身動きが取れなくなっていた。危険な状況の中、隊員が腹ばいで近づき、全員を救助した。一方、ワシントン州の凍った湖でも、男性が落下する事故が発生したが、偶然、救助隊が近くで訓練をしていて、すぐに救助されたという。3人が氷に覆われた海に落下…決死の救出劇アメリカ・ニューヨークで6日に警察のヘリコプターから撮影されたのは