ミラノ・コルティナオリンピックは１３日（日本時間１４日）、フィギュアスケート男子フリーが行われた。ショートプログラム（ＳＰ）を終えて２位だった鍵山優真（オリエンタルバイオ）はフリーで伸びなかったが、銀メダルを獲得。ＳＰ９位の佐藤駿（エームサービス）はフリーで追い上げ、銅メダルだった。三浦佳生（オリエンタルバイオ）は１３位。金メダルはミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）。ＳＰ首位のイリア・マリニ