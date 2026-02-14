アメリカのトランプ大統領は13日、ウクライナの和平交渉をめぐり「ゼレンスキー大統領が行動しなければ和平の機会を逃すことになる」と呼びかけました。トランプ大統領：ゼレンスキーは動き出さねばならない。ロシアは合意を望んでおり、ゼレンスキーは動き出さねばならない。そうでなければ彼は絶好の機会を逃すことになる。彼は行動を起こさねばならない。トランプ大統領は記者団に対し、「ロシアは合意を望んでいる。ゼレンスキ