元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が、13日放送されたテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」に出演。かつて自民党の超大物から複数回、参院選出馬を打診されたことを告白した。番組の冒頭トークで一茂は「俺、安倍（晋三）元総理とも実は何回か食事をしたことがあって。まあ、時効だから言うけど、当時安倍さんがたぶん一番最初は幹事長をやられている時。その後総理になったんだけど、（幹事長の時に）“参院選に出てください