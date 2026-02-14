ダイソーで見つけてある意味ショック…！デバイスを固定するための多機能アームが、なんと700円で販売されていました！ほぼ同じような商品を家電量販店で3,000円くらいで購入したので、あまりのお手頃さに驚きです。しかも、アームの角度調整の自由度や、関節部分の硬さがダイソーの方が優秀！これはお買い得です♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：多関節アーム デバイスホルダー価格：￥770（税込）サイズ（約）：