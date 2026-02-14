ダイソーをパトロールしていると、キュートなチャームを発見。なんとこれ、掃除グッズの収納に使えるアイデアグッズで、ありそうでなかった天才的な発想に感心しちゃいました…フックを使うよりも簡単に収納できるので、続けやすいのがGOOD。ほうきや粘着ローラーなど、フック穴がないものでも浮かせて収納できますよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：清掃用品キャッチチャーム（ミッキー＆ミニー）価格：￥110（税込）