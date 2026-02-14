クオリティの高いティッシュケースがたびたび話題になるダイソー。またしても売り切れそうなアイテムを発見しました！シンプルで清潔感のあるデザイン。ポケット付きなので、ごちゃつく小物をまとめて収納できるのが便利です！肝心なティッシュも取り出しやすく、使い勝手抜群。これは売り切れてしまいそうな予感がします！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ティッシュケース（仕切り付）価格：￥330（税込）販売ショップ