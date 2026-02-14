コスメコンシェルジュ・元美容部員のIkueです。「アイシャドウって、どう塗るのが正解？」「動画や雑誌を見ても、自分の目だとうまくいかない」そんな声を本当によく聞きます。実は、同じようにアイシャドウが苦手に感じる人は多いんです。多くの場合、色選びではなく“塗る順番と場所”がズレているだけ。アイシャドウは、たくさん色を使えば上手に見えるものではなく、どこに・どのくらい・どの順番で置くかがポイント！今回は、