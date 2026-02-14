第１１９回京都記念・Ｇ２（２月１５日、京都競馬場・芝２２００メートル）に出走するヘデントール（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ルーラーシップ）は昨年５月の天皇賞・春でＧ１初制覇を果たした後、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められ、１月９日に美浦トレーニングセンターに帰厩。約９か月ぶりの実戦となる。同馬を４つのポイントからチェックする。【戦歴】昨年はダイヤモンドＳ、天皇賞・春を連勝したが