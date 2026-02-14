グラビアアイドル藍野りな（25）が13日、インスタグラムを更新。谷間際立つ寝転びショットを公開した。藍野は「おはよう。今日もアクティブに…」とつづり、白のカーディガンを羽織り寝転ぶ姿を公開した。この投稿に「いつも美しい」「元気にがんばろ〜」「今日は楽しい１日を！」などのコメントが寄せられている。