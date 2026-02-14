◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート男子フリー（１３日、イタリア・ミラノ）【ミラノ（イタリア）１３日＝大谷翔太】ショートプログラム（ＳＰ）２位から出た鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が、前回北京大会から２大会連続の銀メダルを獲得。初出場の佐藤駿（エームサービス・明大）がＳＰ９位から巻き返し、銅メダルをつかんだ。日本勢男子にとっては、２０１８年平昌五輪から３大会連続でダブルメダ