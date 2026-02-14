モデルでタレントpeco（30）が、13日までにインスタグラムを更新。赤コーデを披露した。pecoは「今日は映画『嵐が丘』の試写イベントに登壇させていただきました！情熱的なストーリー、そしてバレンタインにちなんで、赤いスタイリングに」とつづり、赤のチェックのジャケット、赤のスカート＆ベレー帽姿を公開した。この投稿に「ぺこりんコーデは元気がでるっ」「メチャ可愛い」「赤がとてもお似合い」「いつもと雰囲気違くて素敵