グラビアアイドルの新田妃奈（26）が13日、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。今年から新規メンバーとして加入したRIZINガールの活動が開始。「RIZIN過酷ロケから帰ってきました」と報告した。「清楚えちえちです」と白のランジェリーショットを添え、「色んな意味で過酷だったけど、キャプテンのさらちゃんと継続メンバーのみんな、新メンバーのみんなにとても優しくしてもらって、乗り越えました女の子