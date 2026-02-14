広島は１４日、沖縄市で２次キャンプをスタートさせた。練習前には沖縄市の歓迎式が行われ、花束などが贈呈された。新井監督は「一生懸命頑張ります」とあいさつした。沖縄２次キャンプは２５日までコザしんきんスタジアムで行われる。