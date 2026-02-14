巨人は１４日、那覇キャンプをスタートした。宮崎から沖縄に場所を移し、１５日には今季初の対外試合となる広島戦に臨む。練習前には球場近くの沖宮を参拝。石塚裕惺内野手が獅子にかまれた。その後、沖縄出身のリチャード内野手、育成ドラフト５位・知念大成外野手も同様にかまれた。１６年目となった巨人の那覇キャンプの恒例行事に挑戦した。