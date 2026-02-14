バイオリニスト高嶋ちさ子（57）が13日、インスタグラムを更新。愛犬の誕生日を報告した。高嶋は「ネロさんが5歳になりました毎晩一緒に寝てくれてありがとう長生きしてね」とつづり、愛犬と寄り添う姿や、愛犬がバースデーケーキを食べる動画などを披露した。この投稿に「ちさこさんと似てますよね。美犬」「かわいいなんか似てる」「ちさこさんも幸せそうで何よりです」などのコメントが寄せられている。