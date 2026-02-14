女優でモデルの本田翼（33）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。米カジュアルファッションブランド「GAP」のコーディネートを投稿した。線路沿いで上下紺色のスエット姿で座り込んだショットや、体にフィットした白いTシャツにチェックのセットアップ姿、白のインナーにデニムのジャケット、ミニスカート姿は黒ストッキングを履いたスラリと伸びた脚が際立った。ファンやフォロワーからも「最高すぎます」「めーっちゃかわ