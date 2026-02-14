体調不良のため、第３クールは療養に努めていた巨人の増田陸内野手（２５）が１４日、２軍キャンプに復帰した。キャンプ休日となった前日１３日には、木の花ドームでキャッチボールやノック、打撃練習など約２時間汗を流し「体調は問題ない。あしたから全体練習に入れるように練習しました」と回復ぶりをアピールしていた。７年目の昨季はキャリアハイの８７試合に出場して打率２割３分１厘、５本塁打、２１打点。７試合で４